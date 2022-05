Aanhouding voor overval supermarkt Dedemsvaart

Op vrijdag 10 december 2021 werd een supermarkt aan de Langewijk in Dedemsvaart overvallen. Na sluitingstijd drong een gemaskerde man het kantoortje van de supermarkt binnen en bedreigde twee medewerkers met een wapen. Daarna ging hij er met buit vandoor.

In januari werd er in de opsporingsprogramma’s Onder de Loep en Opsporing Verzocht aandacht besteedt aan deze overval. De politie kreeg meerdere tips binnen waardoor het team dat de zaak onderzocht verder kon. De informatie uit de tips heeft o.a. geleid tot deze aanhouding.

Tips

Ondanks dat politie een verdachte heeft aangehouden, ligt het onderzoek niet stil. Dat betekent dat de politie uw hulp nog goed kan gebruiken. Heeft u informatie over deze zaak en heeft u nog niet met ons gesproken? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0800 6070. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.

2021576255 AC