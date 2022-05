Mogelijk impactvol incident voorkomen dankzij alerte melder

Uit eerste onderzoek blijkt dat de jongens uit Rotterdam en Maurik mogelijk een inbraak of woningoverval wilden plegen in het dorp. Ook kwamen agenten uit bij een derde, minderjarige verdachte uit Maurik. Hij is mogelijk betrokken geweest bij de voorbereidingen.

Tips van groot belang

Dankzij de tip is mogelijk een ernstig strafbaar feit voorkomen. De politie is afhankelijk van dit soort meldingen en roept op om bij verdachte (heterdaad)situaties altijd 112 te bellen. Er kan op zo’n moment snel worden gehandeld, met mogelijke aanhoudingen tot gevolg.

Het verdere onderzoek in deze zaak loopt. De drie jongens blijven verdachten.

^SV 2022234534