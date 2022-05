Signaleren van drugsgebruik onder minderjarigen

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat er gesprek was geweest met ouders uit de gemeente Haarlemmermeer over hun kind die met vrienden drugs had gebruikt. Na onderzoek kon de verdachte snel aangehouden worden.

Johan Dubbeldam is Operationeel Expert Wijk in Haarlemmermeer: ‘Het is zorgwekkend om te zien dat kinderen op zeer jonge leeftijd al in aanraking komen met drugs. Bij drugsgebruik denken veel ouders nog aan jongeren van 18 jaar of ouder en ‘probleem’-jongeren en zeker niet aan hun eigen jonge kinderen. Op het moment dat je kind onder de 18 jaar is en drugs dealt of bezit, is dat strafbaar. Dus ook het kopen en bezitten van drugs. Probeer het bespreekbaar te maken met je kind en hem of haar te helpen. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op:

https://www.vraaghetdepolitie.nl/drank-en-drugs/drugs-en-straffen/wat-moet-ik-doen-als-mijn-kind-dealt.html

Ziet u signalen van drugshandel? Meld deze aan de politie via 0900-8844 of ga in gesprek met uw wijkagent.

2022106397