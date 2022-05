Identiteit slachtoffer aangetroffen romp vastgesteld

Beloning 15.000 euro

Dit voor het onderzoek belangrijke resultaat, heeft er echter niet voor gezorgd dat het onderzoek stil is komen te liggen. Het cold caseteam is nog steeds op zoek naar tips, getuigen en/of andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek. In deze zaak geldt nog steeds de beloning van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Informatie kan via verschillende manieren gedeeld worden met de rechercheurs. Dat kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of het onderstaande tipformulier. Anoniem informatie doorgeven kan telefonisch via M: 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Het is daarnaast ook mogelijk om een vertrouwelijk gesprek te voeren met het Team Criminele Inlichtingen:06-33200446.