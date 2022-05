Jongen gewond na schietincident Zoetermeer

Het schietincident gebeurde rond 16:30 uur op het parkeerterrein bij een school. Bij het schietincident raakte een 17-jarige jongen uit Delft gewond. Hij kwam op eigen gelegenheid in het ziekenhuis en is daar met spoed behandeld. Rechercheurs en forensisch specialisten doen uitgebreid onderzoek op het parkeerterrein en bij het ziekenhuis.

Getuigen vertelden dat er direct na het incident meerdere jongens wegrenden in de richting van de Vaartdreef. Zij waren in het zwart gekleed.

Getuigen gezocht

De recherche is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van het schietincident. Heeft u iets gezien van dit incident, of heeft u camerabeelden of andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Meldt u dit dan alstublieft via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.