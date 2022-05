18 inklimmers ontdekt in vrachtwagen Vlaardingen

Vlaardingen - Op het terrein van een scheepvaartbedrijf aan de Vulcaanweg in Vlaardingen zijn op 31 mei in de laadruimte van een vrachtwagen achttien mensen ontdekt. Onder hen waren vijf minderjarigen. Geen van de personen was onwel of gewond. De politie heeft hen uit de vrachtwagen gehaald en naar een politiebureau overgebracht. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Foto: stockfoto politie