Man met hoge stem overvalt supermarkt, wie weet wie hij is?

De overvaller is er vandoor gegaan met een onbekend geldbedrag uit de kassa. Hij is vanaf de supermarkt rechtsaf gegaan en de President Rooseveltweg overgestoken langs de apotheek richting het buurthuis. Hij is licht getint, tussen de 20 en 25 jaar en rond de 1.70 m. De overvaller had een grote, blauwe big shopper bij zich en droeg een zwart vest op een zwarte trainingsbroek en had volgens de slachtoffers een hoge stem.



Er werd al snel een signalement verstuurd via Burgernet. Hierop kwamen verschillende tips binnen. Met meerdere agenten en met een politiehelikopter is gezocht naar de overvaller. Sporen en camerabeelden zijn veiliggesteld en gesproken is met verschillende getuigen. Heeft u informatie en nog niet gesproken met agenten? Of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op met het onderzoeksteam. Dit kan via 0900-8844 of via het tipformulier onder dit bericht.