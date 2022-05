Getuigen verkeersmisdragingen A15 Beneluxtunnel gezocht

Op social media is een filmpje gepost waarop dit goed te zien is. Het ging om hard, slingerend en slippend rijden tussen het andere verkeer door. Hiermee brachten ze andere weggebruikers in gevaar. De politie doet onderzoek naar de groep en zoekt daarom getuigen van het voorval. Was u een van de automobilisten die op dat moment daar op de A15 reed en heeft u de motorrijders gezien of herkent u hen? Meld u dan bij de politie via het algemene nummer 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.