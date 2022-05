Man aangehouden na achtervolging

Agenten kregen een melding van een verdachte situatie over deze auto en gaven het voertuig op de Randweg N208 bij Velserbroek een stopteken. De bestuurder van de auto ging er vervolgens op hoge snelheid vandoor. Op de Rijksweg in Velsen-Zuid botste de verdachte tegen een passerende auto en raakte daarbij ook een politievoertuig.



De man ging er daarna hardlopend vandoor en wist zich uiteindelijk te verstoppen in een tuin van een woning. Agenten begonnen een zoekactie en vonden de man. Bij zijn aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost en is er gebruik gemaakt van een taser.



De verdachte is aangehouden en voor onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau.



2022086336