Aangehouden verdachte mishandelt agenten

Agenten ontvingen dinsdag 2 mei rond 00:25 uur een melding van een vechtpartij in de Keizerstraat. De verdachte bleek daar een man en een vrouw mishandeld te hebben en werd door agenten aangehouden. Op het politiebureau ging de man in verzet en trapte een politieagent tegen zijn borst. De agent liep hierbij gekneusde ribben op en is ter controle in het ziekenhuis onderzocht. De verdachte werd overgebracht naar een ander cellencomplex, onderweg probeerde hij het politievoertuig te vernielen. Bij aankomst in het andere cellencomplex gebruikte de man excessief geweld naar de aanwezige agenten en viel meerdere politiemensen aan. Meerdere agenten raakten hierbij gewond, een van hen is in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld.

Geweld tegen hulpverleners

Politiechef Paul van Musscher: “Politiebeambten doen iedere dag een stap naar voren om te zorgen voor een veilige samenleving. Zij moeten hun werk kunnen doen zonder te worden gehinderd. Geweld tegen politiemensen is onacceptabel. We doen aangifte van deze mishandeling en maken deze zaak aanhangig bij het Openbaar Ministerie.” Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen politiemedewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders kan een driemaal zo hoge straf worden geëist.