Aanhoudingen na schietincident Vlaardingen

Rond 11.00 uur kreeg de politie een melding van een schietpartij. Ter plaatse bleek dat een woning aan de 2e van Leyden Gaelstraat was beschoten. Er raakte niemand gewond. Er raakte niemand gewond. De politie startte direct na de melding een onderzoek en kwam zo uit bij vier verdachten in Hoogvliet. Zij zijn aangehouden en zitten vast.

Vuurwapen

Drie mannen van 19, 22, 24 jaar uit Rotterdam en een 19-jarige vrouw uit Rotterdam zijn in Hoogvliet aangehouden. De politie heeft de woning van een van de verdachten doorzocht. Daarbij werd een vuurwapen aangetroffen. Of dat wapen ook gebruikt is bij het schietincident vanochtend moet nog worden onderzocht.

Rollen

De politie onderzoekt de toedracht van het incident en wat de rol van de aangehouden verdachten daarbij is geweest.

Getuigen die iets gezien of gehoord hebben of beschikken over camerabeelden uit de omgeving van het incident kunnen zich melden bij het onderzoeksteam. Dat kan door te bellen, of via het online tipformulier.