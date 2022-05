Aanhouding na schietincident Groenelaan Schiedam

Foto: stockfoto politie



Rond 17.30 uur kregen agenten de melding van een schietincident aan de Groenelaan in Schiedam. In de winkel troffen zij het slachtoffer gewond aan. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. Al snel bleek dat de aanleiding mogelijk ligt in een conflict tussen het slachtoffer en de schutter. Met behulp van onder andere camerabeelden konden agenten de vluchtroute van de verdachte achterhalen. Daardoor kon hij even later aangehouden worden. Het gaat om een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verhoord op het politiebureau.



Heeft u camerabeelden of informatie die kunnen helpen in dit onderzoek en heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.