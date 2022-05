Drie aanhoudingen voor drugs en wapenbezit

De politie doorzocht gisteren, woensdag 4 mei, rond 19:30 uur drie woningen aan de Madeliefstraat in Waalwijk. De woningen werden doorzocht in verband met een lopend onderzoek. Tijdens de doorzoeking vond de politie onder andere drugs en wapens. Zowel de drugs als de wapen zijn in beslag genomen, worden op het politiebureau onderzocht en zullen later worden vernietigd. De drie verdachten, allen woonachtig aan de Madeliefstraat in Waalwijk, zijn aangehouden voor onder andere het overtreden van de Opiumwet en Wet Wapens en Munitie. Ze zitten vast en worden door politiemensen verhoord.

Ondermijning

Drugshandel ligt voor een groot deel ten grondslag aan ondermijningsproblematiek en leidt tot verregaande vermenging van onder- en bovenwereld. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar: overlast, intimidatie, afpersing, geweld, maar ook dumping van afval zijn regelmatig de gevolgen voor omwonenden. Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u hier.

Help mee

Het melden van verdachte signalen helpt om de ondermijnende criminaliteit te stoppen. Iedereen kan te maken krijgen met verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, maar wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000. Dit kan 24 uur per dag via het online meldformulier. Daarnaast is Meld Misdaad Anoniem zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.