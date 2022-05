Getuigen gezocht van dodelijk ongeval A59

De politie ontving rond 23:00 uur een melding van een ongeval op de A59 nabij Terheijden. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. De bestuurder van een van de voertuigen, een 44-jarige man uit Den Bosch, is aan zijn verwoningen overleden. De bestuurder van het andere voertuig, een 36-jarige man uit Breda, is aangehouden nadat een blaastest aangaf dat de man onder invloed was. Er is daarom ook een bloedtest afgenomen. De bloedtest moet uitwijzen waarvan de man precies onder invloed was. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Getuigen gezocht

Politiemensen van Team Verkeer onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Voor het onderzoek komt het onderzoeksteam graag in contact met mensen die getuigen waren van het ongeval. Reed u gisterenavond op de A59 ter hoogte van Terheijden en heeft u informatie? Neem dan contact op me de politie via 0900-8844. Geef tijdens het gesprek aan dat u belt over zaaknummer: 2022113821.