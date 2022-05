Meer dan honderd boetes na inzet touringcar

Afleiding is een van de grootste oorzaken waardoor ongevallen in het verkeer ontstaan. In de meeste gevallen is een bestuurder afgeleid door het gebruik van de mobiele telefoon. Het is gevaarlijk voor jezelf en je mede-weggebruikers om tijdens het rijden je smartphone te bedienen. Politiemensen hielden daarom, ondanks de huidige cao-acties, een controle vanuit een touringcar en gingen in gesprek met bestuurders over de gevaren van afleiding in het verkeer. Ook zijn bestuurders, die een telefoon vast hielden, gefotografeerd door de MONOcam. In totaal kregen 143 mensen een bekeuring. De meeste bekeuringen werden geschreven voor smartphone gebruik achter het stuur. Dertien bestuurders zijn bekeurd voor onder andere rechts inhalen, bumperkleven en rijden over een verdrijvingsvlak.

Ogen op de weg en rij MONO

Een touringcar met agenten rijdt in 2022 door Brabant en Zeeland om weggebruikers te overtuigen hun smartphone met rust te laten in het verkeer. Zoals het hoort. Als agenten vanuit de bus een overtreding zien, neemt een ander politie team in een kleinere auto het over en houden zij de overtreder aan. Het doel is om het aantal ongevallen door afleiding in het verkeer te verminderen en onze wegen veiliger te maken. Dus de volgende keer dat je in de auto stapt, neem dan afstand van je telefoon en zorg ervoor dat niets je afleidt van je doel. Zo kan iedereen veilig van punt A naar punt B.