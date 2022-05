Man aangehouden voor zware mishandeling Sleepnetstraat

Donderdag 21 april rond 03.45 uur vond in een woning aan de Sleepnetstraat een insluiping plaats. De slapende bewoonster werd door een toen nog onbekende man zwaar mishandeld. Nadat de bewoonster haar man om hulp riep, kon deze de man de woning uitwerken. De vrouw werd bont en blauw beslagen en is op meerdere plekken gehecht. Ook haar man heeft tijdens de worsteling verwondingen aan zijn hoofd opgelopen. Op die bewuste donderdagochtend werden van de gewelddadige insluiper foto’s gemaakt, toen deze in een auto zat op een parkeerplaats tussen de Stuurmanstraat en de Loggerstraat.

Beelden in opsporingsprogramma’s

Dinsdag 26 april werden in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht beelden getoond van deze man. Na de uitzendingen ontving de recherche meerdere tips in deze zaak. Hierbij werd ook de naam van de verdachte genoemd. De verdachte werd na overleg met het Openbaar Ministerie gesignaleerd. Deze signalering leidde er toe dat de verdachte op woensdagavond 4 mei in Waldbröl kon worden aangehouden. Aan de Duitse autoriteiten is om overlevering van deze 31- jarige man gevraagd.

Team West en Opsporing Verzocht

Team West is elke dinsdag om 17.00 uur te zien bij Omroep West. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald. Ook op de woensdag wordt Team West nog herhaald. Opsporing Verzocht is elke dinsdag te zien op NPO1 en wordt ook op de woensdag nog herhaald.