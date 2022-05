Automobilist onder invloed en crasht tegen geparkeerde auto

Politieonderzoek

Een ambulance bracht een 20-jarige inzittende vrouw uit Middelburg voor verder onderzoek naar het ziekenhuis. Tijdens een blaastest bleek dat de 20-jarige bestuurder uit Middelburg vermoedelijk teveel alcohol had gedronken. Agenten namen hem mee naar het politiebureau. Daar werd tevens een speekseltest afgenomen. Ook deze was positief op het gebruik van cannabis. Een GGD-arts stelde een bloedonderzoek in. Het bloedmonster zal door een laboratorium worden onderzocht. De uitslag is over ongeveer twee weken bekend. Het rijbewijs van deze zogenaamde beginnende bestuurder is ingevorderd. Tijdens het politieonderzoek is de weg afgezet. Een bergingsbedrijf takelde beide auto's weg. Hierna is de weg nog schoongemaakt.