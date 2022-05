Dodelijk verkeersongeval in Badhoevedorp

Hulpdiensten werden rond 05.00 uur gealarmeerd dat er een ongeval had plaatsgevonden op de A4. Bij Badhoevedorp lag een auto op zijn zijkant en zat de bestuurder bekneld. Hulpdiensten konden met hulp van omstanders de man bevrijden om vervolgens te starten met reanimatie. Helaas mocht dat niet meer baten. De 61-jarige man uit Vinkeveen overleed ter plekke. De andere inzittende is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Het verkeersongevallenanalyse team van de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Hulp van getuigen kan daarbij helpen. Dus heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.

2022088870