Politie zoekt getuigen van verkeersongeval Rijksstraatweg

Door de frontale botsing raakten twee passagiers van één van de betrokken auto’s bekneld. De brandweer moest eraan te pas komen om deze inzittenden te bevrijden. Vervolgens werden ze samen met de bestuurster per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de andere auto verliet de plaats van het ongeval. Korte tijd later kon hij, een 24-jarige man uit Heemstede, aangehouden worden. Ook hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Er wordt onderzocht of de bestuurder onder invloed van verdovende middelen was. De Rijksstraatweg was geruime tijd in de nacht geweest voor onderzoek.

Het verkeersongevallenanalyse team van de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Hulp van getuigen kan daarbij helpen. Dus heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.