Twee gewonden bij verkeersongeval, automobilist onder invloed aangehouden

Agenten van de Landelijke Eenheid reden vanmorgen, zaterdag 7 mei 2022 omstreeks 05.15 uur over de A-58 vanuit de richting Roosendaal naar Breda. Ter hoogte van Etten-Leur zagen zij dat er een aanrijding had plaats gevonden tussen twee auto’s. Het ging om een auto met drie inzittenden waarvan er twee gewond waren en een auto met alleen een bestuurder. Deze automobilist rook naar alcohol en gedroeg zich zeer recalcitrant. Hij ging zelfs in verzet en werd aangehouden. De gewonden werden met ambulances naar een ziekenhuis gebracht. Een verkeersongevallenanalist is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar de toedracht.



Oproep

We zijn nog op zoek naar getuigen van de aanrijding. We zijn daarbij specifiek op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die stopte bij het ongeval en waarschijnlijk ooggetuige was. Getuigen kunnen bellen met het team Verkeer van de politie in Breda via 0900-8844, dossiernummer 2022115891