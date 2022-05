NS-Medewerkers bedreigd met steekwapen op Utrecht Centraal Station

Zondagmiddag kwam er een melding binnen dat NS-medewerkers op Utrecht Centraal Station door een man met een steekwapen werden bedreigd. Politieagenten die snel ter plaatse waren, zagen de verdachte lopen op de Laan van Puntenburg. Tijdens de aanhouding voelde een van de agenten zich genoodzaakt om zijn vuurwapen te gebruiken. De man raakte daarbij gewond en kon worden overmeesterd, hierna werd de verdachte overgebracht naar een ziekenhuis.

Zoals gebruikelijk in dergelijke situaties stelt de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek in naar het vuurwapengebruik van de politie waarbij de verdachte gewond is geraakt.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen. Heeft u het incident gezien? Heeft u de man zien lopen? Bent u aangesproken en/of bedreigd door hem? Of heeft u andere verdachte omstandigheden gezien die te maken kunnen hebben met dit incident? Alle informatie is welkom. Neem dan contact op met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.