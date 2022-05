Diverse luxe goederen zijn ‘afgepakt’ bij grote politieactie

Vandaag, maandag 9 mei, hebben we in 12 panden in Enschede en 1 pand in Delden een doorzoeking gedaan. Zes personen van 20, 27, 29, 31, 32, 34 uit Enschede zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij hennepkwekerijen en deelneming aan een criminele organisatie.

We troffen het volgende aan:

- Grote hennepkwekerij ( ruim 1400 planten)

- 1 stekkerij

- 1 hennepdrogerij

- 3 kleine hennepkwekerijen

- 11 vuurwapens

- Een hoeveelheid geld

De planten en toebehoren zijn ter plaatse vernietigd.

We hebben diverse luxe goederen van de verdachten en drie voertuigen in beslag genomen. Tevens is op vier woningen beslag gelegd. We willen het verdiende geld door criminele activiteiten terugpakken. Want misdaad loont niet! In het belang van het onderzoek zijn verder administratie en gegevensdragers in beslag genomen.

Op de locatie aan de Lemselobrink werd door de onveilige situatie die wij aantroffen de stroomvoorziening van de hele straat tijdelijk afgesloten.

Met de inzet van 180 politiemensen hopen we een bijdrage te leveren aan het oplossen van een groot wijkprobleem dat door een aantal bewoners is gecreëerd. We kregen signalen dat mensen zich niet meer veilig voelden door intimiderend, gewelddadig en agressief gedrag. Hierdoor daalt de leefbaarheid en verdraagzaamheid binnen een wijk. Het afgelopen jaar hebben we reeds diverse hennepkwekerijen opgerold die mogelijk te linken zijn aan deze criminele organisatie. Door een hennepkwekerij in een woning is de kans op brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting en lekkage aanwezig.

De wijkagent, Mehmet Kemaloglu, zal de komende dagen extra in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn. Mochten bewoners onrustgevoelens hebben door de actie of om andere reden met de wijkagent willen spreken dan is dat uiteraard mogelijk. Hij is te bereiken via 0900 -8844 of via het het onderstaande digitaal meldformulier op politie.nl

Heb je zelf ook vermoedens dat er ergens sprake is van bedreiging/geweld, ondermijning of ander strafbaar gedrag. Aarzel niet en meld het bij ons of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.