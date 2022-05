Geen kassa voor inbreker

Rond 01.00 uur kwam er een melding van een inbraak in een winkel aan de Gedempte Nieuwesloot in Alkmaar. Eén persoon was weggelopen met een kassa onder zijn arm. Op de Gedempte Nieuwesloot wisten agenten de inbreker klem te rijden en aan te houden. Het gaat om een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.



De man is voor onderzoek en verhoor naar het politiebureau gebracht. De buitgemaakte kassa gaat terug naar de winkel.



2022090155