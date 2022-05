Bewoner overvallen in woning Tijl Uilenspiegelstraat

Rond 21.15 kreeg de politie de melding van de overval. Bij de overval werd de bewoner bedreigd met een mes. De verdachte was onder valse voorwendselen de woning binnengekomen had het voorzien op de bezittingen van het slachtoffer. De dader ging er vervolgens met onbekende buit vandoor. Het slachtoffer raakte niet gewond bij de overval, maar is wel erg aangedaan.



Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de woningoverval en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen of mensen die beelden hebben van de verdachte. Is u iets opgevallen rond 21.15 uur op de Tijl Uilenspiegelstraat? Neemt u dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.



BVH: 2022 092773