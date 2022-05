Twee verdachten voetbaltruc aangehouden! Slachtoffer gezocht.

Amsterdam - Amsterdam – Zaterdag 7 mei 2022 heeft de politie rond 03.55 uur twee verdachten aangehouden na het doen van een succesvolle voetbaltruc. Deze vond plaats in de Warmoesstraat in Amsterdam. De politie is op zoek naar het slachtoffer.