Aanhouding na mishandeling ambulancemedewerker

De ambulancedienst kwam zondagavond ter plaatse in een woning in de wijk Rokkeveen voor een man die vermoedelijk onder invloed was van drugs. De man maakte een verwarde indruk. In de woning werd de man agressief en mishandelde een van de ambulancemedewerkers. Later maakte de man zich ook nog schuldig aan ernstige bedreiging van de hulpverlener. Vervolgens is hij aangehouden.

Geweld tegen hulpverleners

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en andere werknemers met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.