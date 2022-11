Kroniek Blauwdruk over opbouw van de politie, nu in de winkel

Monnikenwerk

Volgens Wim vertelt de kroniek het zo compleet mogelijke verhaal over wat er achter de schermen gebeurde bij de vorming van de Nationale Politie: ‘De kwartiermakers wilden het proces zo nauwkeurig mogelijk laten optekenen. Voor zichzelf, als collectieve reflectie op een bijzondere tijd, maar ook als een vorm van verantwoording afleggen voor hun handelen en gemaakte keuzes. Om het boek te kunnen schrijven, lazen we zo’n beetje alle interne stukken van die begintijd: zo’n 25.000. Daarnaast lazen we zo’n 1500 Kamerstukken en ongeveer 2700 berichten uit de media. Ook interviewden we zo’n zeventig toenmalige hoofdrolspelers. Het was monnikenwerk.’