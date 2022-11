Getuigen gezocht na gewelddadige beroving in Houten

Het slachtoffer werd bij de Kooikerplas door twee mannen van zijn scooter getrokken. De twee bedreigen hem met een mes en rennen daarna met de buit weg richting de wijk De Weide.

Signalement

Beide mannen waren donker gekleed. Het gaat om de volgende signalementen:

Man 1 droeg:

een donkergroene jas met daaronder een zwarte hoodie

een spijkerbroek

zwarte schoenen en handschoenen

een soort gezichtsbedekking, motorkraag

had een capuchon op

Man 2 droeg:

een donkergroene jas met zwarte details

een spijkerbroek

zwarte schoenen

had een capuchon op

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van deze beroving? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.