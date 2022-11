Bedreiging gemeenteambtenaar ; Politie zoekt getuigen

Op de bewuste dag, rond 11.00 uur, reed het slachtoffer met een veegwagen van het stadsbeheer over de Loosdrechtseweg in de richting van de Bodemanstraat. Hier kreeg hij een conflict met de bestuurster van een Mini personenauto die kennelijk vond dat de gemeenteambtenaar haar hinderde. Dit escaleerde waarbij de onbekende vrouw uit haar auto stapte en in de richting van de veegwagen liep. Zij beledigde en bedreigde de gemeenteambtenaar in woord en gebaar en vertrok daarna.



Getuigen gezocht

De politie onderzoekt dit voorval en verzoekt eventuele getuigen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Ook sluit de politie niet uit dat omstanders mogelijk beelden hebben gemaakt van de situatie. Ook die beelden zou de politie graag ontvangen. U kunt de filmpjes zelf downloaden via uploaden filmpjes