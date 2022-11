Overval op horecazaak

Rond 19.55 uur kreeg de politie een melding van de overval. Onder bedreiging van een wapen werd er geld geƫist. Direct daarna is de verdachte in onbekende richting te voet gevlucht. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse gegaan, maar de verdachte werd niet meer aangetroffen. Burgernet werd geactiveerd en een buurtonderzoek is verricht.



Van de verdachte is het navolgde signalement bekend:

Man, getint uiterlijk en 1.75 meter lang, ongeveer 30 jaar oud. Gekleed in donkerkleurig trainingspak

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van de overval of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem

Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op politie.nl



Mochten er getuigen zijn die de verdachte hebben vastgelegd op beeld, dan zou de politie die beelden ook graag ontvangen. U kunt de filmpjes zelf delen met de politie via uploaden filmpjes