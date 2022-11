Politie zoekt getuigen van steekincident

Rugzak

Het slachtoffer had twee steekwonden en een opgezwollen gelaat. Hij verklaarde later in het ziekenhuis dat hij wat had gedronken met een aantal mannen, maar wat er daarna is gebeurd, kon hij zich niet meer herinneren. Het slachtoffer sluit niet uit dat er wat in zijn drankje is gestopt en mist zijn zwarte rugzak waar enkele persoonlijke eigendommen in zaten:

Bril (zwart montuur)

Fles wijn

Blauwe muts (tekst: Amsterdam)

Rode sokken (tekst: Amsterdam)

Getuigen

De recherche heeft een buurtonderzoek gedaan en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien? Of beschikt u over camerabeelden of wellicht beelden van een dashcam? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.