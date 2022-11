Getuigen overval supermarkt gezocht

Rond 18.30 uur kwam een onbekende man de supermarkt binnen. Hij eiste van de aanwezige winkelmedewerker geld. Vervolgens maakte hij enkele goederen buit en verliet daarna de supermarkt in onbekende richting. Agenten deden uitvoerig onderzoek in de buurt, maar konden de verdachte niet meer aantreffen.

Signalement verdachte



- Man van ongeveer 20 jaar oud

- Tenger postuur

- Ongeveer 1.75 meter lang

- Droeg een zwarte jas, blauwe spijkerbroek, zwarte schoenen en een grijze hoodie

- Droeg zwarte gezichtsbedekking

Was je getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval. Was je getuige of beschik je over videobeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of M 0800-7000.