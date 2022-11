Wie weet meer over explosie bij winkel Barendrecht

Buurtbewoners hoorden rond 4 uur 's morgens een harde knal in de straat. Toen de rook optrok, zagen getuigen twee jongens op een scooter de straat uit rijden. Agenten waren er snel en startten een onderzoek. Getuigen worden gesproken en er worden camerabeelden veiliggesteld. Er is nog niemand aangehouden. Heeft u informatie of beelden en heeft u nog niet met de politie gesproken? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.