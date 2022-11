Woningen doorzocht in onderzoek poging doodslag agent

Donderdag 10 november is de politie in de ochtend een tweetal woningen ingestapt in Rotterdam. Deze adressen kwamen naar voren in een onderzoek naar een poging doodslag op een agent. Bij de zoekingen zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Ook is in één van de woning een grote hoeveelheid dure, luxegoederen in beslag genomen op verdenking van witwassen. Er is niemand aangehouden.

Het opzettelijk inrijden op de wijkagent gebeurde donderdagavond 27 oktober op de Jacominastraat in Rotterdam-Zuid. Daar zagen twee wijkagenten een auto midden op de weg staan. Ze controleerden het voertuig, ook omdat er vanuit omwonenden veel klachten over drugsdeals zijn precies op deze plek. De wijkagent vroeg om zijn legitimatie, maar de man maakte zich uit de voeten. Hierbij raakte de agent gewond, waarop zijn collega een waarschuwingsschot loste in de lucht. Dit had geen effect.

De agent is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij wonder boven wonder geen breuken bleek te hebben. Wel diverse kneuzingen, hij was bont en blauw, had een gat in zijn hoofd en een hersenschudding.

De auto, een donkerkleurige Audi RS3, werd later in de avond aangetroffen op de Kamperfoeliestraat. Er was toen helaas geen zicht meer op de bestuurder en eventuele andere inzittenden van het voertuig.



Oproep

De politie is hard op zoek naar de bestuurder van het voertuig. Vermoedelijk heeft de bestuurder na de aanrijding op de Jacominastraat over de Pretorialaan en Hillevliet gereden, waarna hij het voertuig op de Kamperfoeliestraat parkeerde. De politie is nog op zoek naar getuigen van het opzettelijk inrijden op de agent of naar getuigen die eerder hebben gezien wie er in deze auto is ingestapt of later is uitgestapt. Om deze reden worden vanavond in Bureau Rijnmond en dinsdag in Opsporing Verzocht beelden getoond van de Audi RS3 waarmee op de agent is ingereden.

Contact

Heeft u informatie die dit onderzoek kan helpen. Of heeft u camerabeelden van de omgeving Jacominastraat, Pretorialaan, Hillevliet of Kamperfoeliestraat en is daar op 27 oktober in de avond een donkerkleurige Audi RS3 te zien? Dan komen wij graag met u in contact via één van onderstaande contactmogelijkheden.