Grootschalige ondermijningscontrole in Amersfoort

Vier personen werden aangehouden voor het rijden onder invloed of het rijden met een ongeldig rijbewijs. Ook werd een gesignaleerd persoon aangehouden voor een openstaande gevangenisstraf. Daarnaast zijn er twee verboden messen, twee verboden wapenstokken en een kleine hoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen. Door de Belastingdienst is er anderhalf miljoen euro aan belastingschulden gesignaleerd. Hiervan is ongeveer 40.000 euro direct geïnd. Ook zijn er door de Belastingdienst 15 auto’s in beslag genomen vanwege openstaande schulden. Door de uitgevoerde controles is de informatiepositie van de politie op signalen van ondermijnende criminaliteit versterkt.

De overheid houdt regelmatig controles met als doel het ondermijnende karakter van zware criminaliteit aan te pakken. Hierbij kan worden gedacht aan het afpakken van crimineel vermogen, het in beslag nemen van voertuigen, het in beslag nemen van wapens, maar ook uitkerings- en belastingfraude. Op industrieterrein De Brand in Amersfoort werden veel voertuigen en hun inzittenden gecontroleerd. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van vaste en mobiele ANPR-camera’s en een drugshond van de Douane. Met behulp van motorrijders van de politie werden de voertuigen naar de controlelocatie geleid. Daarnaast reden in- en rond de stad opvallende en onopvallende voertuigen rond die letten op ondermijnende signalen.

Wat is ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Criminelen misbruiken burgers, ondernemers, diensten, instellingen en bedrijven voor hun eigen gewin en belang. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar. Burgers en ondernemers komen(soms onder dwang) in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Daarnaast kunnen bewoners in hun wijk worden geconfronteerd met intimidatie, geweld, maar ook risico’s op brand door hennepkwekerijen, drugslabs en milieuvervuiling door drugsdumpingen.

Melden helpt

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.