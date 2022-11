Politie doet onderzoek naar brandstichting Lelystad

Het incident is rond 03.30 uur gepleegd. Bewoners van de woning merkten de brandstichting zelf op en wisten het ontstane vuur te blussen. Daarbij zijn er geen gewonden gevallen. De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van deze brandstichting en de mogelijke dader(s).

Getuigen gezocht

Naast een sporen- en buurtonderzoek onderzoekt de recherche het incident en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In het bijzonder willen we graag meer weten over de mogelijke betrokkenheid van een scootterrijder die rond de brandstichting in de wijk is gezien. Heeft u tussen 03.00 en 04.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Schoener in Lelystad? Heeft u camerabeelden waar een mogelijke verdachte op te zien is? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000.