Politie zoekt getuigen mishandeling Zaandam

Toen de vrouw op een parkeerplaats aan de Galjoenstraat haar auto had geparkeerd, naderde een donkere bedrijfsauto de vrouw en parkeerde deze naast die van haar. Aangezien de parkeerplaats leeg was, vond de vrouw het opmerkelijk dat de bedrijfsauto naast die van haar kwam staan. Zij vroeg de twee mannen die in de auto zaten om opheldering met als gevolg dat de situatie escaleerde. Vervolgens gaf één van de mannen de vrouw een klap. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De verdachte is nog niet gevonden.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Ongeveer 50 jaar oud

1,55 tot 1,60 meter lang

Donker haar

Baard

Spijkerbroek

Zwart T-shirt

Spreekt gebrekkig Nederlands

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Beelden? Deze kunnen verstuurd worden via www.politie.nl/upload. Of deel uw informatie via onderstaande tipformulier.



2022235847