Aangifte op afspraak in gemeentehuizen tijdens verbouwing bureau Geldrop

Omdat niet elk politiepand meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd en we leven in een wereld waarin we veel meer thuiswerken, wordt er hier en daar bij de politie flink geschut aan de huisvestingsboom. Dat is niet in de laatste plaats in Geldrop het geval. Eigenlijk blijven alleen de buitenmuren overeind. “Het gebouw is ruim twintig jaar oud, dus dat is nog relatief jong,“ vertelt Miranda de Leeuw, één van de teamchefs van het basisteam. “Die constructie is nog prima, maar aan de binnenkant is het pand toe aan een flinke modernisering. Het interieur en de indeling van de ruimtes voldoen niet meer aan de eisen voor een goede werkplek in deze tijd.” Ze gaat verder: “Maar onze collega’s zijn al lang niet meer afhankelijk van een bureaulocatie om te kunnen werken, door het veelvuldige gebruik van mobiele apparatuur zoals laptops en de smartphone. Collega’s kunnen hun werk indien nodig daarom veelal op een willekeurige locatie in de wijk doen. Ook dat is meegenomen in de ontwerpen.” Het ontwerp van de verbouwing van het bureau kwam mede tot stand door de inbreng van de politiemensen van het basisteam. Er werd een gebruikersgroep in het leven geroepen en binnen het bureau kwamen ontwerpen te hangen waarop iedereen mocht schieten…figuurlijk dan. Uiteindelijk heeft dat geleid tot breed gedragen, aansprekende ontwerpen.



Aangifte in gemeentehuizen

Tijdens de verbouwing krijgt een groot deel van de medewerkers van het basisteam tijdelijk zijn werkplek in het bureau in Cranendonck. Voor een kleiner aantal mensen worden werkplekken gecreëerd in portocabins die op het terrein worden geplaatst. “We hebben dan alleen geen fatsoenlijke ruimtes om publiek te ontvangen, dus moesten we op zoek naar een oplossing,” zegt Miranda de Leeuw. “Die hebben we gevonden bij drie gemeenten binnen ons werkgebied. In alle drie die gemeentehuizen is per maandag 21 november tijd en ruimte beschikbaar gesteld, om ervoor te zorgen dat inwoners in elk geval elke dag ergens terecht kunnen. Voor het doen van aangifte moeten mensen wel vooraf een afspraak maken via het landelijk politienummer 0900-8844. Als er geen afspraken zijn, is er ook niemand aanwezig,” verduidelijkt De Leeuw. Ze vervolgt haar verhaal: “Maar voor veel zaken kunnen mensen online aangifte doen . En natuurlijk zijn we 24 uur per dag online bereikbaar. We gaan zoveel mogelijk naar de mensen toe als dat nodig is. En in geval van nood bel je uiteraard met 112.” Voor het toezicht in de wijken en de noodhulp heeft de tijdelijke bureausluiting geen consequenties. “Die blijft volledig gehandhaafd,” besluit de teamchef.



Openingstijden politieposten gemeentehuizen per 21 november

Tijdens de verbouwing is dus van maandag tot en met vrijdag elk dagdeel, behalve vrijdagmiddag, in één van de gemeentehuizen in het noordelijk deel van het politieteam Dommelstroom politie op afspraak beschikbaar om aangiftes op te nemen. In die gemeentehuizen zijn we in de ochtend beschikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur en in de middag van 13.30 tot 17.00 uur, als volgt verdeeld over de locaties:



Son en Breugel : donderdagochtend en -middag, dinsdagmiddag

Geldrop-Mierlo : dinsdag- en vrijdagochtend, woensdagmiddag

Nuenen : maandagochtend en -middag, woensdagochtend

Naar verwachting is de verbouwing van het politiebureau in Geldrop tegen de zomer van 2023 klaar.