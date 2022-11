Man aangehouden na overval op supermarkt ’s-Hertogenbosch

Overval

Rond 8.20 uur is de man een supermarkt binnen gegaan en zou een medewerker hebben bedreigd. Nadat hij iets had buit gemaakt ging hij er weer vandoor. Al vrij snel volgde een signalement en zijn agenten een buurtonderzoek gestart. Ook hebben collega’s in de omgeving uitgekeken naar de man in de hoop de verdachte tegen te komen. Uiteindelijk is de vermoedelijke dader, een man van 36 jaar uit 's-Hertogenbosch, rond 10.45 uur aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij zal later worden verhoord.

Getuigen

Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden in de omgeving van de Helftheuvelpassage? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).