Politie stelt onderzoek in naar dodelijk ongeval

Rond 18.15 uur vrijdagavond gebeurde het ongeval op de Puttenweg. Op dit moment worden er nog geen leeftijd, geslacht en woonplaats van het slachtoffer bekend gemaakt omdat eerst de familie in kennis gesteld moet worden. Na het ongeval is het slachtoffer gereanimeerd en is er een traumaheli ter plaatse geweest. In verband met het politieonderzoek is de Puttenweg momenteel afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.