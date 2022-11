DSI sluit oefenweken af

De trainingsleiders van de DSI (onderdeel van de Landelijke Eenheid) startten een klein jaar geleden met de eerste voorbereidingen: ‘De DSI heeft als motto ‘Praeparatus Esto’, wat zoveel betekent als ‘wees voorbereid’. Om aan dit motto te voldoen organiseert de DSI meerdere malen per jaar een oefening. De ene keer is zo’n oefening wat groter dan de andere. De oefening die in week 44 en 45 werd gehouden was een grote oefening. De nadruk lag op het oefenen samen met de zogenaamde first responders – de politieagenten van de ‘noodhulp’ die vaak als eerste aanwezig zijn bij een incident. We hebben op veel locaties grote en kleine incidenten geoefend, zoals een gijzeling, aanslagen, schietincidenten of het onderscheppen van een wapentransport. We zijn heel blij met de medewerking die we kregen vanuit de vele locaties. Daardoor konden we de fictieve scenario’s zo waarheidsgetrouw als mogelijk uitvoeren.’

Afhankelijk van het scenario werd vooral met ‘blauw’ geoefend, maar ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), brandweer en ambulancediensten sloten bij sommige scenario’s aan. De afgelopen weken waren onder meer het Catshuis, een rechtbank, stadion Galgenwaard in Utrecht, het gemeentehuis in Zaltbommel, de Haringvlietsluizen, een theater, een bedrijf waar met nucleair materiaal wordt gewerkt, een ziekenhuis, een aantal scholen en Vlieland het toneel van de oefening.