750 stuks zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen in woonwijk Winschoten

Illegaal vuurwerk zoals de Cobra 6 heeft een grote ontploffingskracht en is levensgevaarlijk, zeker in grote hoeveelheden. Het vuurwerk heeft per stuk dezelfde ontploffingskracht als een kleine handgranaat.

Meld Misdaad Anoniem

De politie kwam het illegale vuurwerk op het spoor dankzij een anonieme tip. Hebt u een vermoeden dat in uw buurt illegaal vuurwerk wordt opgeslagen? Neem dan contact met ons op.

Dat kan ook anoniem via 0800-7000, of via de website hieronder.