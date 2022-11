Bedreiging leidt naar stroomstootwapens en drugs

Na een recente melding over bedreiging via social media, waarbij een vuurwapen werd getoond, startte de politie een onderzoek. Dat leidde naar Oud-Beijerland waar door het Arrestatie Team en Team Parate Eenheid twee woningen werden betreden en doorzocht. Een 43-jarige man uit Oud-Beijerland en een 18-jarige man uit Waddinxveen zijn aangehouden. De stroomstootwapens en de gebruikshoeveelheden soft- en harddrugs zijn in beslag genomen.