Voertuig met vier inzittenden probeert aan politie te ontkomen

Rond 00.45 uur houdt een agent een voertuig staande. Als de agent het voertuig nadert, gaat de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Meerdere eenheden die in de buurt rijden, worden gealarmeerd. Na een korte achtervolging crasht het voertuig op de Halve Maan ter hoogte van het stadhuis. Eén persoon staat naast het voertuig. Twee andere vluchten te voet en worden na een korte zoekslag alsnog aangetroffen. Eén daarvan gaat voor controle naar het ziekenhuis. Eén inzittende zit nog gewond in de auto en wordt ook overgebracht naar het ziekenhuis. De omgeving van het incident is afgezet ten behoeve van het onderzoek door de Verkeersongevallenanalyse (VOA). Twee personen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zitten zij nu nog vast. De recherche probeert nu te achterhalen waarom het voertuig op de vlucht ging en wat de rol van de inzittenden was.

Heeft u informatie? Neem dan contact op met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2022237686