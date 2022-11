Politie onderzoekt woningbrand in Amsterdam-West

Amsterdam - Op zondagochtend 13 november 2022 is er brand in een woning aan de Voetbalstraat in Amsterdam-West ontstaan. De recherche doet onderzoek en vermoedt dat de brand opzettelijk is aangestoken. De bewoner een 27-jarige man, is aangehouden op verdenking van brandstichting.