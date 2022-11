Drugslab ontdekt na explosie in woning

De explosie gebeurde omstreeks 10.55 uur. Een aantal woningen zijn enige tijd ontruimd geweest. Door de kracht van de explosie werden een aantal gevels uit de betreffende woning geblazen. Gelukkig vielen er geen gewonden. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van de explosie en de aard van het drugslab.

Getuigen gezocht

De politie doet op dit moment onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Hebt u informatie of beelden uit de omgeving van de Maartensdijklaan in Den Haag? Bel dan met ons via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Gevaarlijk

Het produceren en opslaan van chemische producten is enorm gevaarlijk voor de directe omgeving. In dit geval ging het om een relatief kleine explosie, maar de schade en gevolgen hadden ook veel groter kunnen zijn.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) komt in actie op plekken waar een drugslab is ontdekt en wordt ontmanteld of als er chemische stoffen worden aangetroffen die een bedreiging zijn voor de omgeving.

Weten hoe u een drugslab of drugsafval herkent? Klik dan hier voor meer informatie. Mocht u iets verdachts ruiken of zien? Bel dan altijd even met de politie via 0900-8844.