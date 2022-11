Getuigen gezocht overval supermarkt Heelsumstraat

Twee overvallers kwamen rond 21.00 uur de supermarkt binnen gerend en bedreigden de medewerker die achter de kassa stond met een mes en een stuk gereedschap. Een van de twee overvallers stak hierbij gericht op het slachtoffer in. Deze raakte daardoor lichtgewond. Toen een andere medewerker van de supermarkt aan kwam lopen, bedreigden de twee verdachten deze ook. Er ontstond een korte worsteling. Uiteindelijk zijn de verdachten gevlucht met een hoeveelheid sigaretten en een onbekend geldbedrag.

Signalement

Ondanks een uitgebreide zoekslag in de omgeving werden de twee verdachten helaas niet meer aangetroffen. Het zou gaan om twee mannen in de leeftijd van 19-25 jaar.

Een verdachte was in het zwart gekleed, droeg een jas met capuchon, een zwarte broek en had zwarte handschoenen.

De tweede verdachte droeg een groene/khaki trui met een zwarte bivakmuts. Verder had hij lichte handschoenen, een grijze broek en zwarte schoenen aan.

Getuigen of camerabeelden gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de overval of die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Heelsumstraat in Den Haag op zaterdag 12 november rond 21.00 uur. Wellicht heeft u camerabeelden uit de omgeving die waardevol kunnen zijn voor het onderzoek. Bel uw tips door via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen en met een downloadlink de beelden uploaden.