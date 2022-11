Twee gewonden bij ruzie

Op zondag 13 november 2022 om 00.35 komt er een paniektelefoontje binnen bij het Operationeel Centrum. Er is iemand zwaargewond geraakt op het kamp. Meerdere politie-eenheden en een ambulance worden naar het kamp gestuurd. Daar treffen ze een man aan met een steekwond. Ambulancepersoneel ontfermt zich over de man. Ook is er een man gewond geraakt door een hondenbeet. Ook die wordt bekeken door de verpleegkundigen van de ambulance. Beide gewonden worden naar het ziekenhuis gebracht. De politie start een onderzoek en probeert de gemoederen te sussen. Uit verklaringen blijkt dat de twee mannen, die familie van elkaar zijn, ruzie hebben gehad wat geleid heeft tot de verwondingen. Een van de mannen mag na behandeling in het ziekenhuis weer weg en wordt direct aangehouden. De andere moet in het ziekenhuis blijven. De recherche onderzoekt de zaak.