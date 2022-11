Fotografisch eerbetoon voor politiewerk

Langs het schelpenpad op het Lange Voorhout in Den Haag staan tien grote billboards met agenten in allerlei situaties: tijdens een noodhulpdienst, op surveillance in de wijk, in training. Zo’n anderhalf jaar liep Zaalberg mee met agenten uit heel Nederland. De politie laten zien van binnenuit, dat was zijn opdracht. ‘Ik zet niks in scène. Ik wil dat het echt is’, licht hij toe. Daarom in het fotoproject ook geen opgepoetste, kunstmatig belichte foto’s. Wouter fotografeerde soms vanaf de bijrijdersstoel of over de schouders van agenten. ‘Je staat als kijker middenin het politiewerk. Zoals een agent het omschreef: je voelt de hartslag van de straat.’