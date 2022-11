Man aangehouden in onderzoek naar vermiste Ercan

Onderzoek naar levensdelict

Ercan Özturk is zondag 28 maart 2021 in de loop van de middag uit zijn woning in Apeldoorn vertrokken en is daar niet teruggekeerd. De politie is een onderzoek gestart, dit heeft helaas nog niet geleid tot de verblijfplaats/aantreffen van de man. Een woning in Deventer is enkele dagen na de verdwijning nauwkeurig onderzocht.



In december 2021 is er gezocht in meerdere bospercelen in en rondom Schalkhaar. Vorige week heeft de politie ook een groot bosgebied uitgekamd. Dit heeft helaas nog niets opgeleverd. De politie gaat door met het onderzoek naar de vermiste Ercan Özturk. Sinds zijn vermissing is er geen enkel teken van leven geweest. De politie houdt nog steeds meerdere scenario’s open, maar gezien de tijd die is verstreken, is de kans groot dat de man niet meer in leven is en dat er sprake is van een levensdelict. Het is daarom belangrijk dat mensen die meer informatie hebben, hoe klein dan ook, dit met de politie delen.